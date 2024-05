Esperienze entusiasmanti per gli allievi del Comprensivo “1” di Sora

Nei giorni scorsi gli alunni del Comprensivo “1 Sora” hanno vissuto esperienze entusiasmanti. Martedì 14 maggio le classi III della SSIG ‘G. Rosati’ sono partite per Barcellona, con “la nave della scienza”, sulla quale hanno svolto interessanti attività di studio e di laboratorio inerenti la biologia marina. A Barcellona, inoltre, i ragazzi hanno visitato i principali monumenti della città, approfondendone la conoscenza, insieme alla guida, sia dal punto di vista storico sia da quello architettonico ed artistico.

Sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, gli allievi dell’Orchestra “G. Rosati” si sono esibiti nel Museo della Media Valle del Liri. Dal 13 maggio, le classi dall’Infanzia alla SSIG hanno partecipato alla manifestazione ‘Il maggio dei libri’, culminata nell’Aula Magna della scuola Primaria “A. Carbone”, dove è stato presentato il libro “Le baracche: il più popoloso quartiere di Sora”, di Cosimo Spassiani.

Ai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Rosella Cav. Puzzuoli è seguita una trattazione dettagliata dell’autore stesso sugli aspetti importanti del libro in questione. La giornata è proseguita con “Quatt’ strofe alla Sorana”, che ha visto come protagoniste le classi prime della SSIG “G. Rosati”, in continuità con le classi terze e quarte della scuola Primaria, che hanno lavorato sulla tematica di Ed. Civica “Our people – Le mie radici”. Tutti i ragazzi si erano infatti cimentati nella stesura di poesie, modi di dire e detti popolari in vernacolo, piuttosto che ricette antiche di pietanze nostrane e giochi di un tempo, per conservare il ricordo delle nostre tradizioni locali. Anche lo scrittore Spassiani ha riservato loro un plauso, sottolineando l’ammirevole lavoro svolto dalle classi alla ricerca delle “nostre radici”.

Il 24 maggio, invece, un elaborato grafico della SSIG ‘G. Rosati’ è stato premiato per il concorso sulla Pace indetto dal Lions Club e, la sera, alcuni alunni della scuola Primaria e Secondaria hanno recitato in uno strepitoso spettacolo per il concorso Sardellitti. L’appuntamento finale è fissato per il 3 giugno in occasione del il Festival delle Idee, quando sarà inaugurato il murales realizzato all’ingresso della SSIG “G. Rosati”