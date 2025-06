Estate Sorana 2025: il programma della settimana da lunedì 23 a domenica 29 giugno

Dal 23 al 29 giugno la città si accende con gli appuntamenti di “Estate Sorana 2025”, una settimana ricca di eventi che coniuga tradizione, arte, sport e memoria.

Tra fede e spettacolo

I festeggiamenti religiosi in onore di San Giovanni Battista e San Luigi Gonzaga saranno accompagnati da un vivace calendario di eventi culturali. Spiccano la serata di gala del Premio Bruno Sardellitti, il saggio spettacolo dell’ASD Città di Sora Center e la rappresentazione de “La tempesta” di William Shakespeare, che promette emozioni e partecipazione.

Omaggio alla memoria

Un momento di grande significato sarà l’intitolazione di un viale a Rita Levi-Montalcini, scienziata e simbolo di impegno civile, con una cerimonia che comprenderà anche dibattiti e una mostra tematica dedicata al suo lascito culturale e scientifico.

Sport e passione

Per gli appassionati delle due ruote, Sora ospiterà il Campionato nazionale master di ciclismo, evento che porterà nella città atleti da tutta Italia, unendo sport e spettacolo in un contesto di festa popolare. L’iniziativa si presenta come un ponte tra le radici della tradizione e lo slancio verso il futuro, coinvolgendo cittadini, artisti e turisti in un’esperienza condivisa.

Estate Sorana: il programma della settimana (lun 23 / dom 29 giugno 2025)

Lunedì 23 e martedì 24 giugno

Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

A cura di Associazione I Ragazzi del Faone e del Comitato Sorantica

Mercoledì 25 giugno ore 21:00

Presentazione dei libri “Spirali che curano” e “Attraversando la Poesia”

Chiostro Ex Convento dei Frati Minori – a cura di Diana Carnevale

Mercoledì 25 giugno ore 11:00 – 21:30

Visita guidata Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio. Riviviamo la storia.

Esposizione dell’Archivio Storico della Chiesa di Santa Restituta

Sala Gioia – a cura di Associazioni Carpe Diem e Il Faro ODV

Giovedì 26 giugno ore 21:30

Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio. Notte magica sotto il cielo amaranto. Concerto di sinergie e espressioni artistiche.

Piazza Alberto La Rocca – a cura del Quartetto del Conservatorio di Frosinone con Luca Mauceri

Venerdì 27, sabato 28, domenica 29 giugno

Festeggiamenti in onore di San Luigi Gonzaga

Rione Agnone Maggiore – a cura del Circolo Socio Sportivo e Culturale San Luigi Gonzaga

Venerdì 27 giugno ore 21:00

Serata di Gala III Edizione “Premio Bruno Sardellitti”

Piazza S. Luigi Gonzaga – a cura di Associazione Impresarte

Sabato 28 giugno ore 21:00

Saggio spettacolo Città di Sora Center

Piazza Santa Restituta – a cura di ASD Città di Sora Center

Sabato 28 giugno ore 9:30 e ore 15:00

Saggio fine anno accademico 2024-2025

Chiostro Ex Convento dei Frati Minori e Sala Simoncelli – a cura di Associazione ConSonanze

Sabato 28 giugno ore 18:00 e ore 18:30

Intitolazione Viale Rita Levi-Montalcini (Località Pontrinio)

A seguire dibattito e inaugurazione mostra

Sala Simoncelli – a cura di Iniziativa Donne e Ass. Nazionale Toponomastica Femminile

Domenica 29 giugno

Campionato Nazionale Master di Ciclismo

Centro Cittadino – a cura di ASD Unione Ciclistica

Domenica 29 giugno ore 21:00

La tempesta di William Shakespeare

Chiostro Ex Convento dei Frati Minori – a cura di Il Faro ODV