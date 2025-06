Estate Sorana: il programma di oggi, sabato 28 giugno

Prosegue con una giornata ricca di eventi il programma dell’Estate sorana 2025. Oggi, sabato 28 giugno, sono previsti spettacoli, saggi e momenti di riflessione culturale.

Saggi di fine anno: musica e arti sceniche in primo piano

Alle 9:30 e alle 15:00, l’Associazione ConSonanze chiuderà l’anno accademico 2024-2025 con il tradizionale saggio musicale. Gli eventi si terranno al Chiostro dell’ex Convento dei Frati Minori e presso la Sala Simoncelli, offrendo al pubblico esibizioni di giovani talenti del territorio. In serata, alle 21:00, in piazza Santa Restituta, l’ASD Città di Sora Center presenterà il suo saggio-spettacolo, che unirà danza, movimento e scenografie suggestive, trasformando la piazza in un grande palcoscenico all’aperto.

Un viale dedicato a Rita Levi-Montalcini: toponomastica al femminile

Alle 18:00, in località Pontrinio, si terrà la cerimonia di intitolazione del viale a Rita Levi-Montalcini, premio Nobel e simbolo dell’eccellenza femminile nella scienza. Seguiranno, alle 18:30, un dibattito e l’inaugurazione di una mostra presso la Sala Simoncelli, a cura dell’associazione Iniziativa Donne e dell’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile. «Una dedica doverosa per ricordare una figura straordinaria e ispirare le nuove generazioni», hanno dichiarato le organizzatrici.