“Sora non spreca”: Sabato 21 Settembre ore 17:00 Convegno in Sala Consiliare

Dal 14 settembre 2016 è in vigore la Legge 166 che ha la finalità di limitare lo spreco sia di prodotti alimentari che di altre tipologie di beni promuovendo la loro donazione a favore di persone in condizione di bisogno. Il MeetUp Sora 5 Stelle ha organizzato un convegno su tale normativa allo scopo di diffonderne la conoscenza nel contesto locale.

Il convegno si propone inoltre l’obiettivo di contribuire all’eventuale sviluppo di iniziative, da parte in particolare di soggetti locali del Terzo settore, che possano replicare le ormai numerose esperienze positive di applicazione della Legge 166/2016 che si sono registrate in Italia nei primi tre anni di vigenza della normativa. Con la finalità di illustrare due casi di successo sono stati invitati alcuni relatori d’eccezione.

Giuliano Visconti, presidente del Banco Alimentare Onlus del Lazio, racconterà l’esperienza di una grande organizzazione nazionale, la Rete del Banco Alimentare, che raccoglie generi alimentari e recupera eccedenze alimentari per distribuirli a strutture caritative diffuse in tutto il nostro Paese.

Fulvio Sperduto, fondatore dell’impresa sociale “Spreco come Risorsa”, parlerà di una nuova realtà, creata a seguito dell’approvazione della Legge 166, che ha avviato un’interessante esperienza, supportata dalla locale Amministrazione comunale, a Bollate, comune di 37.000 abitanti dell’hinterland milanese.

Tra gli altri relatori interverrà Devid Porrello, vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, che illustrerà la proposta di legge regionale già presentata dal M5S in Regione in tema di recupero di eccedenze alimentari. Ennio Mancini, Amministratore di Ambiente surl, formulerà alcune considerazioni sul tema del convegno dalla prospettiva di una società pubblica comunale per la gestione dei rifiuti.

Interverrà anche Armando Caringi de “Il Faro Onlus” di Sora in qualità di esponente del mondo del Terzo settore Sorano. Nelle relazioni iniziali, in cui saranno illustrate le principali caratteristiche della Legge 166, si affronterà anche il tema della riduzione della TARI, che può essere deliberata dalle Amministrazioni comunali a favore delle utenze non domestiche che donano beni alimentari a fini di solidarietà sociale.

Al convegno hanno assicurato la partecipazione alcuni rappresentanti politici tra cui il sindaco di Sora De Donatis, il consigliere regionale M5S Marcelli, Antonio Lecce, presidente del Consiglio comunale di Sora e il consigliere comunale M5S Pintori. Il convegno sarà moderato da Stefano Di Scanno, direttore del giornale “L’Inchiesta”.