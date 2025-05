Finanziamento da un milione per una nuova arteria stradale nell’area industriale di Sora

Il Commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio ha approvato un finanziamento da un milione di euro per la realizzazione di una nuova arteria stradale in località via Ferrazza, nel comune di Sora, al confine con il comune di Broccostella. L’intervento, finanziato attraverso il Fondo Sociale di Coesione 2021-2027 nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione, è stato approvato a seguito della deliberazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).

Un collegamento fondamentale per la viabilità e l’economia

L’infrastruttura rappresenta un passo decisivo per migliorare la viabilità dell’area industriale del Sorano. La nuova strada, infatti, contribuirà a snellire il traffico pesante diretto verso lo svincolo della superstrada e offrirà un’alternativa funzionale al sistema viario esistente. Un’opera pubblica che promette benefici non solo locali, ma anche per l’intero quadrante territoriale.

Le reazioni delle istituzioni locali

Entusiasti i commenti delle autorità comunali. Il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, e il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Facchini, che si è personalmente attivato affinché il progetto venisse scelto dal Consorzio, hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione del finanziamento.

«Con gratitudine ho appreso della scelta del Commissario Straordinario del Consorzio Industriale che ha dato impulso a finanziare un investimento veramente importante per lo sviluppo di un intero territorio. La nuova via va a colmare un vuoto nelle infrastrutture saldandola alla rete viaria già esistente, rendendo più funzionale un’area industriale importante, polmone economico di un territorio che resiste strenuamente alle sfide lanciate nel panorama nazionale ed internazionale», ha dichiarato Francesco Facchini.

Ha inoltre voluto ringraziare il Commissario Straordinario Prof. Raffaele Trequattrini, il Direttore Generale Dr. Claudio Ferracci, tutti i tecnici coinvolti nel progetto, nonché il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, e i Consiglieri Regionali Alessia Savo e Daniele Maura, per l’attenzione riservata al territorio e alle richieste degli imprenditori locali.