Fisioterapia in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale: ecco dove farla

Da oggi è possibile effettuare prestazioni di fisioterapia in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale (SSR), previa presentazione dell’apposita ricetta, presso la struttura convenzionata CE.RI.M., dotata di Autorizzazione della Regione Lazio n° G12568 – Direttore Sanitario Dott. Alberto Altarocca Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa.

I pazienti, dunque, potranno usufruire delle cure di cui hanno bisogno in regime di convenzione ed il pagamento della quota ticket, se dovuto, si effettuerà direttamente all’interno della struttura. Per ogni ulteriore informazione, invitiamo i cittadini a recarsi presso il suddetto Presidio sito a Sora in Piazza San Rocco snc o telefonando al numero 0776/830015.