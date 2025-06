Forza Italia Sora, eletto Sergio Cippitelli. Il commento del commissario uscente del circolo, Maria Mantova

Sabato 14 giugno si è svolto il congresso cittadino di Forza Italia Sora, momento culminante di un percorso iniziato con il commissariamento del circolo locale. Al termine dei lavori, l’imprenditore Sergio Cippitelli è stato eletto segretario cittadino.

L’intervento di Maria Mantova

A salutare l’elezione del nuovo segretario è stata l’avvocato Maria Mantova, commissario uscente del circolo. «Con la celebrazione del congresso cittadino di Forza Italia Sora si è svolto un passaggio fondamentale di partecipazione democratica per il nostro partito e per la nostra comunità», ha dichiarato.

«Quella di sabato 14 giugno scorso è stata una giornata importante di confronto e crescita, alla quale abbiamo lavorato tutti insieme con impegno e determinazione. Le mie congratulazioni al segretario Sergio Cippitelli e a tutta la squadra eletta, con l’augurio di un lavoro proficuo nell’interesse della città, del circolo e di Forza Italia».

Un anno da commissario

Mantova ha ricordato il suo incarico iniziato ad agosto 2023: «In un momento delicato di riorganizzazione e rinnovamento, ho svolto questo ruolo con serietà, equilibrio e spirito di servizio. L’obiettivo era accompagnare il circolo fino a questa tappa, per restituire agli iscritti piena voce e piena centralità».

«È stato un onore aver condotto un gruppo di persone con cui poter condividere questo percorso, lavorando insieme con passione e con la volontà di far crescere una comunità politica viva, radicata e capace di interpretare al meglio i bisogni e le aspirazioni del nostro territorio e nel suo esclusivo interesse».

Nuovo incarico provinciale

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al segretario provinciale Rossella Chiusaroli: «Per la fiducia e per l’incarico di commissario, nonché per il nuovo ruolo che mi ha conferito nel Direttivo Provinciale».

«Un altro riconoscimento importante non solo per me, ma anche per Sora e la sua rappresentanza all’interno del partito provinciale. Ora, con lo stesso entusiasmo e spirito di squadra che mi contraddistinguono, sono pronta a continuare il mio impegno per Forza Italia e per la nostra città».