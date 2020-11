Francesco Boccia: «Grazie a Gino Strada per l’impegno in Calabria»

Francesco Boccia annuncia con soddifazione la sottoscrizione di un importante accordo per la Calabria: «Ieri, con il capo della Protezione civile Borrelli, e i tecnici degli Affari regionali abbiamo a lungo parlato con Gino Strada, che ringrazio per il confronto di merito e per i contenuti connessi all’emergenza sanitaria – afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; l’accordo raggiunto tra Protezione Civile e EMERGENCY permetterà alla Calabria di affrontare meglio l’emergenza.

Ho molto apprezzato il suo messaggio di ieri sera, ma siamo noi i primi a ringraziare Gino Strada ed Emergency per l’impegno. In un momento come questo la concretezza, le competenze, l’esperienza e soprattutto la voglia di fare sono qualità preziose per essere vicini ai territori in difficoltà. L’attività di Emergency – conclude Boccia – potrà dare un sostegno reale alla regione in questo difficile momento per affrontare la diffusione dell’epidemia. Aver raggiunto questo obiettivo reciproco è per noi motivo di grande soddisfazione».