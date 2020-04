Frosinone: arriva la fermata della Tav

Domani, giovedì 23 aprile, alle ore 12, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, presentano il piano degli investimenti di FS nel Lazio e firmano un protocollo d’intesta tra Ferrovie dello Stato e Regione Lazio per il collegamento all’alta velocità dalla provincia di Frosinone.

Saranno presenti Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri. L’evento si svolge nella sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio e sul portale regionelazio.it