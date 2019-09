FROSINONE ASL – Si è insediato il nuovo Direttore Generale, Stefano Lorusso

Primo giorno di lavoro a Frosinone per il Dott. Stefano Lorusso, nuovo Direttore Generale della Azienda USL di Frosinone. Negli Uffici di Via Armando Fabi, sede della Azienda Sanitaria, ha incontrato i suoi più stretti collaboratori per una prima presa di contatto con la realtà aziendale e con le persone.

«Desidero porgere un primo saluto alle Autorità, alle donne ed agli uomini di questo territorio – queste le prime dichiarazioni del nuovo Direttore Generale – conscio di essere stato chiamato a dirigere una Azienda Sanitaria importante in un territorio altrettanto importante.

Posso solo aggiungere che in questi primi mesi avrò modo di conoscere più a fondo la realtà e le articolazioni aziendali e di ascoltare i bisogni, i suggerimenti e le proposte dalle istituzioni locali e dal territorio.

A breve terremo una Conferenza Stampa con gli Organi di informazione cui pure rivolgo un saluto, consapevole del ruolo svolto e della indispensabile opera di collegamento con la pubblica opinione.

Desidero infine ringraziare – conclude il Direttore Generale della ASL – il Dott. Luigi Macchitella per l’ impegno e lo sviluppo assicurato alla realtà sanitaria di questa Azienda, la Regione Lazio ed il Presidente Zingaretti per la fiducia accordatami».