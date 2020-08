Giocavolley e Pallavolo Broccostella: È tutto nelle mani di Giacomo Paone

Si aggiunge un altro tassello al progetto tra Giocavolley e Pallavolo Broccostella. Nella stagione a venire, infatti, la preparazione atletica e la cura degli sportivi sarà affidata alle sapienti mani di Giacomo Paone. Laureato in scienze motorie e diplomato in Osteopatia, Giacomo è una figura di rilievo nel suo campo. Amante della pallavolo e dello sport, per anni ha collaborato con diverse società del territorio, come l’Atletica Sora e l’S.S. Lazio atletica leggera, fino ad arrivare a calcare palcoscenici importanti nel mondo della pallavolo. Per ben 5 anni, infatti, ha svolto il ruolo di preparatore atletico nell’Argos Volley Sora, prima in A2 e poi in SuperLega, proprio insieme a coach Colucci. Come si suol dire, “squadra che vince non si cambia” e quindi, anche per la stagione a venire, coach Colucci e Giacomo Paone lavoreranno fianco a fianco, insieme alle valide figure già facenti parte della Pallavolo Broccostella, per raggiungere risultati sempre più importanti.

“Sono contentissimo della partecipazione di Giacomo Paone in qualità di preparatore atletico al progetto tra Pallavolo Broccostella e Giocavolley. – ha dichiarato Franco Di Stefano, presidente della Pallavolo Broccostella. È una figura di rilievo nel suo campo, e la sua carriera e la grande esperienza che ha con lo sport in generale e con la pallavolo, soprattutto ad alto livello, giocano sicuramente un ruolo importante in questa collaborazione. A livello umano, poi, nulla da eccepire, è una persona molto umile, e che mette dedizione in ciò che fa. Non vediamo l’ora di poterlo vedere all’opera con i ragazzi in palestra, perchè sicuramente sarà una marcia in più per noi come società e per gli atleti”.

Anche Giacomo Paone si è detto molto entusiasta di questa nuova collaborazione: “Sono felice di far parte di questo progetto tra il Giocavolley e la Pallavolo Broccostella in qualità di preparatore atletico per la prima squadra e punto di riferimento sulla prevenzione e la cura degli atleti. Sono contento di lavorare di nuovo al fianco di Maurizio Colucci e con delle persone che ho conosciuto in questi anni, e che ritengo molto valide e umili, caratteristica fondamentale per poter creare questo nuovo progetto ambizioso. L’entusiasmo che si è creato nel mettere su questa collaborazione ci ha spinto sempre di più a credere in questo progetto, e questo non può che giocare a nostro favore. Oltre a creare una squadra competitiva per il nostro primo campionato, infatti, stiamo già studiando idee e iniziative nuove per valorizzare il volley nel nostro territorio. Il nostro impegno sarà quello di mettere la nostra esperienza al servizio del territorio, e, al contempo, continuare a crescere. Ad oggi, infatti, ho anche un mio studio di Osteopatia, e la cosa mi fa maturare di giorno in giorno, ma la passione per il mio lavoro mi porta a voler fare sempre di più e penso che questo progetto sia il punto di partenza per nuove ambizioni”.