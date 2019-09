Giovane isolano trovato senza vita in casa

Gabriele Battista, 29enne di Isola del Liri, è stato rinvenuto senza vita stamane nella sua abitazione, vicino Pordenone. Il giovane si era trasferito recentemente in Friuli per motivi di lavoro e prestava servizio in un’azienda di legnami.

Dolore e sgomento nella Città delle Cascate, dove la famiglia dello sfortunato ragazzo è molto conosciuta. Secondo il referto il decesso è sopraggiunto per motivi naturali. In giornata è stato pubblicato il manifesto funebre, ma per la data dei funerali bisognerà attendere ancora alcune ore. Gabriele, oltre alla mamma e il papà, lascia due sorelle più piccole di lui.