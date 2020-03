Gli attuali positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio superano quota 2.000. Ecco tutti i dati

Sono 2013 gli attuali casi positivi COVID-19 nella Regione Lazio. Di cui 895 sono in isolamento domiciliare, 992 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 126 sono ricoverati in terapia intensiva. 118 sono i pazienti deceduti e 164 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 2295 casi.

Per quanto riguarda la consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù, queste le dichiarazioni dello stesso assessore:

«Oggi registriamo un dato di 199 casi di positività e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10% ovvero al 9,5%. Sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo circa 1/3 del totale e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione. Sono partite le verifiche nelle case di riposo. Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unità arrivando a 164 totali ed è avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al COVID-19 ed è andato tutto bene. E’ partito infine il COVID Hospital di Tor Vergata e da oggi nella rete anche l’ospedale Israelitico. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.035 e sono 12 i decessi. La Regione Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni che hanno molti più casi positivi. La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 68 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.800 medici di famiglia e 230 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 200 mila mascherine chirurgiche, 1.000 mascherine FFP2 e 1.000 mascherine FFP3, 1.000 maschere con visiera, oltre 10 mila calzari, 5.000 guanti e 1.000 occhiali».

Di seguito la situazione nelle Asl e A.O.:

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. 762 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani saranno attivati 20 posti letto COVID al padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri. Ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva l’1 aprile. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori;

Asl Roma 2 – 33 nuovi casi positivi di cui 28 riferiti al cluster della Casa di Cura Giovanni XXIII e 2 al Cluster della comunità dei Padri Paolini. 2 i pazienti sono guariti. 34 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedì 30 marzo, di cui 10 di terapia intensiva. Entra nella rete COVID anche l’Ospedale Pertini;

Asl Roma 3 – 30 nuovi casi positivi di cui 18 riferibili al cluster della RSA Villa Giulia. 6 pazienti sono guariti. 730 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per attivare ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva COVID;

Asl Roma 4 – 14 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduti 2 uomini di 60 e 63 anni con patologie preesistenti. 976 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’Ospedale San Paolo ha trasformato il reparto di medicina in reparto dedicato a COVID con 24 posti attivi che diventeranno 40 entro la prossima settimana;

Asl Roma 5 – 17 nuovi casi positivi di cui 2 alla Casa di Riposo di San Polo dei Cavalieri che sono stati ricoverati. 1.071 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani disponibili ulteriori 18 posti di terapia intensiva. L’Ospedale di Palestrina viene inserito nella rete dedicata a COVID con 60 posti letto di cui 4 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6 – 14 nuovi casi positivi. 47 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori 70 posti dedicati. Entro domani alle ore 14 disponibili ulteriori 9 posti COVID+;

Asl di Latina – 13 nuovi casi positivi. 2.318 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. All’Ospedale Goretti di Latina da martedì 31 marzo saranno attivati 6 posti di rianimazione COVID. Da attivare ulteriori 68 posti letto;

Comune di Fondi: si sta attivando un teleconsulto per seguire i cittadini positivi in isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone – 29 nuovi casi positivi di cui 8 alla Casa di Cura Ini – Città Bianca di Veroli e 4 al San Raffaele di Cassino. 4 decessi: uomo di 72 anni, donna di 85 anni e donna di 59 anni all’Ospedale di Frosinone e uomo di 68 a Cassino. Tutti avevano patologie pregresse. 5 pazienti sono guariti. 128 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Spaziani di Frosinone da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva. Casa di Riposo di Fiuggi: si stanno trasferendo i pazienti positivi in altre strutture;

Asl di Viterbo – 16 nuovi casi positivi. 955 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva entro il 30 marzo all’Ospedale Belcolle. Si sta attivando il reparto di ostetricia dedicato a donne COVID positive;

Asl di Rieti – : 21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni con patologie preesistenti. 14 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani saranno attivati ulteriori 18 posti letto e 2 posti di terapia intensiva COVID all’Ospedale De Lellis. Partiti i controlli su 5 case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – Deceduta una donna di 84 anni con gravi patologie preesistenti. Completati i lavori del secondo piano del COVID HOSPITAL 5 Eastman che può riprendere la piena attività di 26 posti letto di malattie infettive. Da oggi disponibili ulteriori 14 posti letto COVID. Da lunedì 6 posti letto di sub intensiva. Attivo supporto psicologico per operatori e pazienti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – 20 posti letto di pneumologia e 20 posti di sub intensiva a disposizione della rete entro il 30 marzo;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Attivati ulteriori 25 posti letto COVID a pressione negativa. Domani saranno attivati 25 posti letto dedicati a COVID. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24;

Policlinico Gemelli – Eseguito in sicurezza un parto di una donna positiva a COVID-19. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al COVID HOSPITAL 2 Columbus;

Policlinico Tor Vergata – 4 decessi: tutti uomini di 74, 60, 85 e 79 anni, tutti che preesistenti patologie. Completato lo svuotamento della torre 8 per rendere operativo il COVID HOSPITAL 4 Tor Vergata per 80 posti. Da oggi disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva. Da domani ulteriori 20 posti letto di malattie infettive;

Azienda Ospedaliera San Camillo – Operativi 8 posti letto di sub intensiva. Ulteriori 17 posti letto di degenza ordinaria entro il 30 marzo e ulteriori 18 posti letto a bassa intensità il 3 aprile;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Altro bambino dimesso. Sono 4 i pazienti COVID attualmente ricoverati, tutti in buone condizioni. 500 i casi sospetti valutati dall’inizio dell’emergenza;

Ospedale Israelitico – da oggi attivo con ulteriori 22 posti dedicati: avviati i primi trasferimenti di pazienti positivi;

Università Campus Bio-Medico – Disponibilità ad attivare il COVID Center con 9 posti letto di terapia intensiva dal 1 aprile e 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi entro il 20 aprile.