I Consorzi alla luce della L.R. 11/2016 e del Piano Sociale Regionale: “Prendersi cura, un bene comune”

E’ un’occasione per discutere sulla necessità di trovare adeguate strategie per garantire un sempre più forte impatto delle politiche sociali sul territorio Regionale anche in vista dell’attivazione del Reddito di cittadinanza e per una migliore organizzazione del servizio sociale professionale negli EELL che, insieme a quello sanitario, semplificherà le procedure per una compiuta integrazione socio sanitaria alla luce delle recenti normative.

Parteciperanno attivamente tutte le realtà territoriali: ASL, Università, Sindacati, Consulta Distrettuale, UEPE, Ordine degli Assistenti Sociali con la determinante presenza della Regione Lazio rappresentata dall’Assessore Regionale Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali On Alessandra Troncarelli, dal Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Mauro Buschini e dagli onorevoli Sara Battisti, Paolo Ciani e Loreto Marcelli.

Insieme si può migliorare a 15 anni dalla costituzione di AIPES. Scopriremo come nelle province si possono fare servizi alla persona con strumenti e metodi presenti in altre realtà, come la Lombardia ed il Piemonte indicate quali Regioni più organizzate a livello Nazionale. E’ questo il momento per far si che l’orgoglio laziale ed in particolar modo quello ciociaro dia vita ad un nuovo welfare.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

SESSIONE MATTUTINA

08.00 Registrazione partecipanti

08.20 Saluti istituzionali

Apertura lavori

08.30 On. Loreto Marcelli Vicepresidente VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare

08.40 Eleuterio D’Ambrosio Direttore Sanitario ASL FR Distretto C

09.00 Emilio Tartaglia Direttore Consorzio dei Comuni del Cassinate

09.30 Simonetta De Mattia Direttore del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere

10.00 Marco Matteocci Direttore del Consorzio Sociale RI/1

10.30 Maurizio Loreto Ottaviani Direttore Consorzio AIPES

11.00 Coffee Break

11.15 Federica Sperduti Presidente Consulta Distrettuale

11.40 Beatrice Moretti Segretario SPI CGIL Frosinone e Latina

11.55 Alessandra Romano Segretario Generale Aggiunto CISL Frosinone

12.10 Anita Tarquini Segretario Generale UIL Frosinone

12.25 Alberto Sasso D’Elia Dirigente Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema Integrato Sociale

SESSIONE POMERIDIANA

14.00 Il Codice Deontologico nella quotidianità consortile – Relatore A. S. Maria Salome D’Arpino – Aipes FR/C

15.00 Strumenti d’integrazione: le azioni di miglioramento dell’assistente sociale del CSM nella prassi comune con il Consorzio – Relatori A.S. Alba Caringi e A.S. Anna Maria Caldaroni CSM ASL FR-Distretto C

16.00 Il Centro Diurno Alzheimer “Non più soli” di Atina: un’eccellenza dell’integrazione socio-sanitaria sui Distretti C e D – Relatori Angela Marie Abbatecola Medico Geriatra e A.S. Maria Gemmiti C.D.C.D. ASL FR-Distretto C

17.00 Chiusura lavori

VENERDÌ 25 OTTOBRE

SESSIONE MATTUTINA

08.20 Saluti istituzionali

Apertura lavori

08.30 Federica Sperduti Presidente Consulta Distrettuale

08.40 Emilio Lucidi Segretario Resp. Pensionati UIL Frosinone

08.50 Vincenzo Tuffi Segretario Generale FNP CISL Frosinone

09.00 Giancarlo Cenciarelli Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Roma – Lazio

09.10 Edoardo Antonino Fabrizio Presidente Consorzio dei Comuni del Cassinate

09.20 Gian Filippo Santi Presidente del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere

09.30 Alberto Micanti Presidente del Consorzio Sociale RI/1

09.40 Roberto De Donatis Presidente del Consorzio AIPES

09.50 Maria Patrizia Favali Presidente CROAS Lazio

10.10 Alberto Sasso D’Elia Dirigente Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema Integrato Sociale

10.30 Maurizio Esposito Presidente Corsi di Laurea in Servizio Sociale L-39 e LM-87 UNICAS

10.50 Coffee Break

11.10 Esiti del confronto tra i direttori dei 4 Distretti Sociali

11.30 Stefano Lorusso Direttore Generale ASL di Frosinone

11.45 On. Paolo Ciani Vicepresidente VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare

12.00 On. Sara Battisti Vice Presidente I Commissione Affari costituzionali e statutari, affari Istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

12.15 On. Mauro Buschini Presidente Consiglio Regionale

12.30 On. Alessandra Troncarelli Assessore Regionale Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali

SESSIONE POMERIDIANA