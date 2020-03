Il Coronavirus nel Lazio: età media positivi 59 anni, 61% uomini. Il 6,3% dei pazienti è della provincia di Frosinone

La Regione Lazio ha pubblicato un aggiornamento numerico che delinea il quadro della situazione sia nell’area metropolitana di Roma che nelle altre quattro province. Dei casi finora confermati, il 50% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 36% è in isolamento domiciliare e il 6% è in terapia intensiva. I guariti sono il 4%. L’età mediana dei casi positivi è 59 anni. Il 61% è di sesso maschile e il 39% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 47,1% è residente a Roma città, il 23,3% nella Provincia, il 6,3% a Frosinone, il 2,2% a Rieti, il 6,8% a Viterbo e il 12,9% a Latina. L’1,4% proviene da fuori Regione. La app Laziodrcovid ha raggiunto i 51562 utenti registrati di cui 45189 attivi. 1285 medici di famiglia e 60 pediatri di libera scelta collegati alla piattaforma