Il M° Sandro Taglione dirige nei Giardini del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Un prestigioso riconoscimento per il talento e la dedizione del maestro Sandro Taglione, che lunedì 2 giugno ha diretto la banda giovanile Anbima Lazio in occasione della Festa della Repubblica, all’interno dei giardini del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un incarico d’onore

La direzione musicale dell’evento è stata affidata proprio al maestro Taglione, che ha guidato un ensemble composto da giovani musicisti provenienti da Isola del Liri e da altre città del Lazio. L’esibizione si è inserita nel quadro delle celebrazioni ufficiali, offrendo un contributo artistico di grande valore simbolico e culturale.

Il plauso delle istituzioni locali

Soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi dal sindaco Massimiliano Quadrini e dall’assessore alla cultura Stefano Vitale, che si sono congratulati con il direttore e i suoi allievi: «Un orgoglio per la nostra città, che ancora una volta dimostra di essere un punto di riferimento per la formazione musicale in ambito regionale».