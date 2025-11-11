SORA – Sarà inaugurato domenica 16 novembre 2025, alle ore 18, il nuovo Open Center Sora in via Roccatani 10/12, realizzato dal Gruppo Tersigni. La struttura, concepita come un polo multifunzionale innovativo, integrerà attività sanitarie, commerciali e servizi per la cittadinanza.

Un nuovo modello di centro urbano integrato

L’Open Center si propone come hub di riferimento per l’intera comunità sorana. Al suo interno troveranno spazio un polo sanitario di eccellenza, aree commerciali e direzionali e uno sportello della Banca Popolare del Cassinate, per un’offerta di servizi completa e moderna. La giornata inaugurale inizierà alle 9 del mattino e proseguirà fino alle 20, con seminari tematici gratuiti dedicati a salute e benessere. Il taglio del nastro è previsto per le 18, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del gruppo.

S-Medical Group: il cuore sanitario dell’Open Center

Elemento centrale del complesso sarà il S-Medical Group, struttura di oltre 3.000 metri quadrati che riunisce 200 professionisti e 60 branche specialistiche. L’offerta comprende:

poliambulatori specialistici e pediatrici.

diagnostica per immagini di ultima generazione.

laboratorio analisi cliniche interno.

fisioterapia e riabilitazione avanzata.

centro multiservizi pediatrico.

odontoiatria integrata.

medicina dello sport, podologia e osteopatia.

trauma center per la gestione immediata dei traumi.

«S-Medical Group nasce da una visione concreta: offrire un modello sanitario moderno, inclusivo e integrato. Un luogo dove medicina, scienza e benessere si incontrano», ha dichiarato il presidente Alberto Zovini.

MG Beauty Clinic: salute e bellezza in un unico percorso

All’interno dell’Open Center troverà posto anche MG Beauty Clinic, centro dedicato alla medicina estetica, rigenerativa e dermatologica. Tra i servizi offerti:

medicina estetica e chirurgia plastica.

laser epilazione definitiva.

medicina rigenerativa e vascolare.

dermatologia clinica e digitale.

nutrizione clinica personalizzata.

Un hub per famiglie e professionisti

Oltre ai servizi sanitari, l’Open Center ospiterà anche attività bancarie e spazi in locazione per uffici e negozi. Il Gruppo Tersigni invita imprenditori e professionisti interessati a entrare in questo progetto strategico a contattare l’indirizzo info@gruppotersigni.it o il numero 393 9576884. L’inaugurazione dell’Open Center rappresenta un passo significativo per la crescita economica e sociale di Sora, offrendo un punto di incontro tra innovazione, salute e servizi per la comunità.