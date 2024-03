“Informazione e Prevenzione dei Disturbi Alimentari in età adolescenziale”: resoconto dell’incontro tenutosi a Sora

Nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Sora, si è tenuto un evento di particolare rilevanza, dedicato alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), in concomitanza con la XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. L’incontro, che ha visto la partecipazione di studenti, docenti e l’Assessore al Bilancio, Avv. Loreta Altobelli, ha rappresentato un momento di approfondimento e di riflessione su un tema di fondamentale importanza, soprattutto nell’ambito dell’adolescenza.

L’evento, dal titolo “Informazione e Prevenzione dei Disturbi Alimentari in età adolescenziale”, è stato rivolto agli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. La conduzione è stata affidata agli esperti Dott. Donato Tocci, Psicologo-Psicoterapeuta e alla Dott.ssa Francesca Tersigni, Dietista-Nutrizionista. Questo progetto ha visto diversi incontri susseguirsi nei tre Istituti Comprensivi della città volsca, riscuotendo un notevole successo. Durante l’evento, sono stati affrontati temi cruciali legati alla prevenzione dei disturbi alimentari, con particolare attenzione alle patologie dell’anoressia e della bulimia nervosa, le quali stanno assumendo un’importanza sempre maggiore, soprattutto tra i giovani.

Molteplici sono stati gli interventi, domande, curiosità e i racconti degli studenti durante il progetto verso la tematica affrontata, e nella giornata di ieri (15 Marzo). Secondo quanto emerso dallo studio condotto dagli esperti nel corso dei sei mesi del progetto, circa il 30% dei 225 questionari somministrati, ha mostrato segni di potenziale criticità riguardo ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Questo dato sottolinea l’urgenza di un’azione preventiva e di un costante monitoraggio del benessere psicofisico dei ragazzi, al fine di contrastare efficacemente questo fenomeno in crescita.

Durante la giornata, l’Assessore Loreta Altobelli ha portato i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di iniziative di questo genere nel promuovere la consapevolezza e nel fornire strumenti utili per affrontare tali problematiche. La sua presenza ha testimoniato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere progetti educativi e informativi volti al benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. Un ringraziamento va al Sindaco Luca Di Stefano, all’Onorevole e Presidente della commissione Sanità della Regione Lazio, la Dott.ssa Alessia Savo, al Presidente del Consiglio Comunale e all’amministrazione tutta per aver patrocinato il progetto.

Inoltre, si ringraziano i Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi della città Volsca, i docenti e gli studenti, per aver mostrato interesse verso una tematica così importante e vicina alle loro realtà quotidiane. In conclusione, l’evento presso la Sala Consiliare del Comune di Sora si è rivelato un momento significativo di sensibilizzazione e di condivisione di conoscenze, ponendo le basi per un impegno comune nella lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare e nell’educazione alla salute mentale e fisica delle nuove generazioni.