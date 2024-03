Intensa giornata di karate per la palestra del Maestro Rocca

Si è tenuto domenica 17 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Morlupo (Roma) il Trofeo Regionale Lazio – Karate Lazio Csen, che ha visto la partecipazione della Palestra Agon Fight Team di Broccostella (FR) del Maestro Pietro Rocca. Tra i tantissimi partecipanti provenienti dalle scuole di Karate di tutta la Regione, quest’ultima si è distinta per gli ottimi risultati riportati sul tatami.

Un primo e un secondo posto, rispettivamente per le specialità percorso e Katà, per Alessio D’Amario in esordio alla sua prima gara. Un primo posto per Aisha Di Pucchio nel percorso fanciulli; un oro e due argenti per l’atleta Davide Cipollone nelle specialità Katà, percorso e palloncino e un bronzo per l’atleta Ema Di Pucchio nel kumitè. Ottima prestazione sfiorando il podio di Aisha Lo Moro, Paola Taglione e Nicolas Nucu.

La palestra è riuscita a classificarsi nei primi 10 posti della classifica preagonisti , totalizzando ben 3 medaglie d oro, 3 d argento e 3 di bronzo. «Ottima performance tenuta dai nostri ragazzi che come sempre si sono messi in gioco e sono stati fantastici a salire sul tatami con tantissime persone che li osservavano e ottenendo ottimi piazzamenti e diverse medaglie. Abbiamo portato a casa, tre ori, tre argenti e tre bronzi, sfiorando il podio in altre prestazioni – ha dichiarato il Maestro Rocca – aggiungendo: sono orgoglioso di voi e pronto ad allenarvi per la prossima sfida»