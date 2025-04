Irene Troiani, del Liceo Classico di Sora, conquista il secondo posto al Certamen Anxuris 2025

Irene Troiani, studentessa della classe IV A del Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora, ha ottenuto il secondo posto assoluto al Certamen Anxuris 2025, competizione di traduzione e interpretazione di testi latini. Ad accompagnarla la docente di latino e greco, professoressa Cristina Marchionni.

Competizione di alto profilo

La prova si è svolta il 20 marzo presso il Liceo Classico Leonardo da Vinci di Terracina, con la partecipazione di studenti provenienti da scuole del Lazio e della Campania. Il concorso, organizzato con il supporto dell’Università di Roma Tre, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Roma e dell’Accademia Vivarium Novum di Frascati, ha proposto un brano tratto dal De Vita Caesarum di Gaio Svetonio Tranquillo.

Ai concorrenti è stata richiesta una traduzione accurata e un’analisi critica del testo. L’elaborato di Irene Troiani si è distinto per precisione linguistica e ricchezza interpretativa, con una particolare attenzione agli aspetti lessicali e retorici.

Premiazione e riconoscimenti

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 21 marzo. Alla studentessa sono stati assegnati una coppa e un premio in denaro come riconoscimento per la qualità del lavoro svolto. Il risultato contribuisce a valorizzare il percorso di studio delle discipline classiche all’interno del Liceo Simoncelli.