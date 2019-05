ISOLA DEL LIRI – Ecco la nuova giunta del sindaco Massimiliano Quadrini

Il sindaco della città di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini ha nominato nella giornata odierna la Giunta Comunale. Il primo cittadino ha inoltre assegnato le deleghe, assessorili e consiliari.

Il sindaco Massimiliano Quadrini ha nominato assessori: Lucio Marziale, Sara D’Ambrosio, Francesco Romano, Laura Palleschi, Massimo D’Orazio.

“Ho nominato quest’oggi la giunta comunale che mi affiancherà nel lavoro quotidiano per Isola del Liri – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – Ringrazio fin da ora tutta la maggioranza che con me è al lavoro già dallo scorso martedì. Come avevo detto chiaramente in campagna elettorale, il nostro impegno sarà massimo e lo dimostriamo non a chiacchiere ma con i fatti. Ecco dunque la giunta e le deleghe ai consiglieri. Una squadra che, da un lato rappresenta la continuità, perché non va sottovalutato il grande riconoscimento che la città ha attribuito alla passata Amministrazione attraverso il voto uscito dalle urne lo scorso 26 maggio; dall’altra, una squadra che rappresenta il nuovo, perché il nostro gruppo è di molto rinnovato, con sensibilità diverse che vanno tutte valorizzate. Perciò ho voluto delegare tutti, perché tutti devono partecipare attivamente al governo della città. Una squadra ampia quindi, nel segno della Democrazia e della Pluralità”.

Ecco nel dettaglio le deleghe.

La Giunta:

Francesco Romano: Vicensindaco, Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata.

Lucio Marziale: Bilancio, Tributi, Rapporti con il Consiglio Comunale, Toponomastica, Cerimoniale, Statuto e Regolamenti, Alimentazione.

Sara D’Ambrosio: Spettacolo, Delega Speciale Unesco, Eventi, Arti Visive.

Laura Palleschi: Innovazione Digitale, Comitati di Quartiere, Trasparenza Amministrativa, Servizio al Cittadino, Formazione.

Massimo D’Orazio: Cultura, Rapporti Regione Lazio e Ue, Grandi Eventi.

Il Consiglio:

Monica Mancini: Pubblica Istruzione, Pari Opportunità.

Ilaria Pantano: Patrimonio, Decoro Urbano.

Annapaola Faticoni: Politiche Giovanili, Biblioteca.

Stefano D’Amore: Servizi Sociali, Verde Pubblico, Erp.

Giampaolo Tomaselli: Ambiente, Salute, Territorio, Agricoltura, Rapporti con Associazioni.

Gianluca Venditti: Commercio, Vigili Urbani, Protezione Civile.

Giorgio Trombetta: Sport, Turismo, Sanità.

Elio Rotondi: Manutenzioni, Decoro Cimiteriale, Trasporti.

Stefano Vitale: Urbanistica, Usi Civici.