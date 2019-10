ISOLA DEL LIRI – Iniziati i lavori sulla SR 82 della Valle del Liri

Sono partiti, in località San Paolo, i lavori di rifacimento del manto stradale della SS 82 Valle del Liri, che interesseranno tutto il tronco stradale fino a San Domenico. Un intervento fra i più importanti degli ultimi anni che riguarderà la trafficata arteria di Isola del Liri che dalla zona San Paolo attraversa la città per arrivare fino a San Domenico.

«Hanno preso il via i lavori – ha spiegato il vice sindaco Francesco Romano – e per le prossime settimane la città di Isola del Liri sarà interessata, come abbiamo ampiamente spiegato, da un vero e proprio intervento di risanamento strutturale che prevede lo scavo e il rifacimento del fondo stradale, la messa in opera capillare di strati anti risalita e del pacchetto bituminoso superficiale del tratto della Strada Regionale 82 che dal confine con Arpino arriva sino a San Domenico. Un tratto molto esteso che è forse il più importante sotto il punto di vista della mobilità. Questo risultato è frutto di un lavoro lungo ed estremamente complesso. Ringrazio l’ex sindaco Vincenzo Quadrini insieme al quale, con sua ferma volontà, avviammo il progetto già durante il suo mandato. Un ringraziamento va al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini che hanno ben compreso l’importanza di questo intervento».

«Si tratta di lavori fondamentali per la nostra città – ha detto il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini – Non piccoli e parziali interventi ma lavori che interessano chilometri di strada, a tratti caratterizzata da forte usura. Dunque, da ieri e per le prossime settimane i lavori ammoderneranno il tratto viario. Ci scusiamo fin da ora per gli inevitabili disagi al traffico, che comunque saranno governati con la collaborazione della Polizia Municipale e degli altri organismi interessati. Torno a ringraziare la Regione Lazio e in particolare il Presidente Mauro Buschini, da sempre amico di Isola del Liri».