ISOLA DEL LIRI – Ultimi atti dell’iniziativa “Progetto TE per la terza età”

Volge a conclusione l’interessante “Progetto TE per la terza età”, finanziato dalla Regione Lazio e supportato dal Comune di Isola del Liri e dall’Associazione Vitattiva, nato per la promozione ed il sostegno dell’invecchiamento attivo, grazie al movimento e all’alimentazione.

Questa iniziativa ha avuto come obiettivo quello di favorire l’incontro tra generazioni, di svolgere attività motorie e ludiche per il recupero psico-fisico degli anziani e di predisporre interventi atti a coinvolgerli in attività che permettessero la socializzazione e contrastassero la solitudine, che molto spesso coinvolge le persone avanti con l’età.

Mercoledì 25 settembre 2019 si svolgerà il Convegno conclusivo sull’educazione alimentare e la salute, il cui relatore sarà il Dottor Mauro Di Napoli, per agevolare gli iscritti dei Centri Sociali Anziani (C.S.A) di Isola del Liri, il convegno si svolgerà sia presso il centro “De Piro” in Via Carnello n.6, dalle 15.30 alle 16.30, sia presso il C.S.A. “San Lorenzo” in Via Granciara snc, dalle ore 17.00 alle 18.00.

Interverranno anche il sindaco di Isola del Liri Quadrini Massimiliano, il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali D’Amore Josè Stefano, il Presidente U.P. Vitattiva, Alfonso Rossi, il Presidente del C.S.A. “De Piro” Antonio Bartolomucci ed il Presidnete del C.S.A. “San Lorenzo” Bernardino Carbone. Al convegno sono invitati tutti gli iscritti ai Centri Sociali Anziani di Isola del Liri.