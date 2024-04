Juventus, Perin torna titolare nel momento top della stagione

L’infortunio di Wojciech Szczesny, ai box per una doppia frattura al setto nasale e rimediata fortuitamente nei minuti finali del derby, spalanca a Mattia Perin le porte della titolarità nella Juventus anche in campionato. Il portiere titolare starà sicuramente fuori nell’anticipo della 33^ giornata in casa del Cagliari, e così il latinense collezionerà la terza presenza stagionale nella massima serie.

Oggettivamente un po’ poco per un portiere di grande valore come il 32enne, che ha accettato di fare il secondo in un club importantissimo come la Juventus, ma che giocherebbe da autentico numero uno in quasi tutte le squadre della nostra serie A.

Con la maglia bianconera lo fa ufficialmente soltanto in Coppa Italia e attendeva con grande carica la semifinale di ritorno contro la Lazio del 23 aprile prossimo, ma ora Allegri lo utilizzerà dal 1’ minuto anche in vista della trasferta sarda, che le quote scommesse vedono piuttosto abbordabile, considerando che il 2 è a 1.73, l’X a 3.65 e l’1 a favore della squadra di Claudio Ranieri a 4.80

Quest’anno il numero 36 della Juventus ha giocato in campionato in sole due circostanze, contro Empoli e Bologna all’alba del campionato (si era tra fine agosto e inizio settembre), effettuando tre parate decisive e subendo una sola rete, dal rossoblù Ferguson nell’1-1 casalingo con i felsinei; in Toscana invece è arrivata una limpida vittoria per 2-0.

Il ritorno da titolare in campionato arriva dunque dopo oltre sette mesi di panchina. Situazione che evidentemente vive con tranquillità nonostante quando sia chiamato in causa, le differenze con il polacco non siano così particolarmente evidenti. Le qualità di Perin peraltro sono sotto gli occhi di tutti e le ha spesso dimostrate anche in azzurro, collezionando presenze in tutte le rappresentative Under (25 in totale) e 2 anche con la Nazionale maggiore quando era un giovanotto, nel periodo 2014-2018.