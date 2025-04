La Regione Lazio approva all’unanimità l’ampliamento del Monumento Naturale Cascate del Liri

Il 16 aprile il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una mozione che modifica il perimetro del Monumento Naturale già esistente, includendo la Cascata Grande e cambiandone ufficialmente la denominazione da “Area Verde Viscogliosi” a Monumento Naturale Cascate del Liri.

Un’estensione simbolica e concreta

Con la nuova delimitazione, viene finalmente incluso anche il ramo sinistro del fiume Liri e la sua spettacolare cascata, che fino ad oggi risultavano esclusi dal perimetro protetto. L’iniziativa è nata da un incontro pubblico promosso dal Comitato per le Cascate del Liri nel gennaio 2025, accogliendo le sollecitazioni già avanzate dall’Amministrazione Comunale di Isola del Liri. A farsi carico della proposta sono stati i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, trovando in aula il sostegno unanime di tutte le forze politiche.

Tutela, gestione e sinergia

Il provvedimento è stato accolto con grande favore come un passo decisivo per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio naturale unico al mondo. La gestione del Monumento Naturale sarà affidata al Comune di Isola del Liri, che collaborerà con gli enti locali per garantire un’amministrazione efficace e sensibile alle esigenze del territorio.

Il ruolo del Comitato e le prospettive future

Il Comitato per le Cascate del Liri, da tempo attivo per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul problema della riduzione della portata del fiume, ha espresso gratitudine verso i Consiglieri Regionali e l’Amministrazione Comunale: «Il loro impegno ha consentito di raggiungere rapidamente un risultato importantissimo per la nostra città». Lo stesso Comitato auspica ora una rapida attuazione della mozione da parte della Giunta Regionale, affinché si possa procedere in tempi brevi con interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area. L’obiettivo a lungo termine è l’istituzione di un parco regionale.