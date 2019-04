Lavori di adeguamento alla scuola Evan Gorga. L’orgoglio di Cippitelli: «È un’eccellenza»

Sono partiti i lavori di adeguamento all’edificio che ospita l’Istituto Comprensivo Evan Gorga, in centro a Broccostella. Un ampliamento necessario per mettere in sicurezza la struttura e per ospitare nuovi alunni che dal prossimo anno scolastico frequenteranno le lezioni.

Grande soddisfazione del sindaco Sergio Cippitelli che in occasione dell’avvio del cantiere ha detto: «La scuola di Broccostella è una eccellenza, ormai è cosa ben nota. Da qualche anno assistiamo ad una sempre crescente richiesta di nuovi alunni che insieme alle loro famiglie scelgono il percorso formativo proposto dalla dirigente e dal corpo docente che ringrazio ancora una volta per la grande dedizione quotidiana. Dunque, l’ampliamento era doveroso per permettere il mantenimento, se non la crescita, degli standard educativi. Con i due finanziamenti ottenuti di recente – ha spiegato ancora il sindaco di Broccostella Sergio Cippitelli – pari a 1.715.000 che la Regione Lazio ci ha concesso, ammoderneremo una struttura all’avanguardia e certificata per una maggiore sicurezza degli studenti e dei genitori che li affidano al nostro Istituto Comprensivo “Evan Gorga”. Del resto la realtà scolastica di Broccostella è un esempio da seguire: siamo in controtendenza con l’andamento nazionale, mentre il numero degli studenti purtroppo scende, da noi aumenta. Questo vuol dire che l’offerta formativa è davvero valida».