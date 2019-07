SORA – L’impegno di Loreto Marcelli per il Tracciolino-Gole del Melfa

È stata presentata dal Consigliere regionale Loreto Marcelli e sottoscritta dal Presidente Valerio Novelli la proposta di istituzione del Monumento Naturale del Tracciolino – Gole del Melfa. Un territorio dall’enorme valore storico e naturale, attraversato dalle Gole del Melfa, dominato dal Monte Meta, circondato da meraviglie faunistiche, con l’eremo dello Spirito Santo e da attraversare grazie al sentiero del Tracciolino.

Come spiega il Consigliere Marcelli: “Le Gole del Melfa hanno un alto valore naturalistico e custodiscono un territorio fra i più belli della penisola. Il fiume Melfa si immette nelle gole in un percorso sinuoso, dando forma a piscine naturali e ruscelli multiformi. Erosioni nella roccia creano forme scultoree, le “Marmitte dei giganti”, pietre levigate e modellate dal vento. Inoltre, lungo il suo corso, il Melfa plasma una fauna che va da quella tipica dei corsi d’acqua dolce a quella del torrente di montagna. Un sentiero serpeggiante e panoramico, denominato Tracciolino, mette in comunicazione da tempi immemorabili, la Valle di Comino con la valle del Liri.

Il territorio che attraversa è denso di boschi frammisti a faggio e carpino e sono presenti diverse specie di uccelli. Di notevole importanza è l’Eremo dello Spirito Santo, situato alla fine delle gole, uno spettacolo di unica bellezza architettonica. Insomma, parliamo di un territorio dal patrimonio storico e naturalistico di alto interesse che va difeso e tutelato. Proporre che tale territorio divenga Monumento Naturale mi è sembrato doveroso e per questo ringrazio nuovamente il Presidente della Commissione Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, Valerio Novelli, per il supporto e la sottoscrizione della richiesta. Tutelare la bellezza dei nostri territori, difenderne le unicità e il valore è fondamentale, è pensare al domani affinché l’importanza di tali luoghi sia storia e cultura per le generazioni future”.