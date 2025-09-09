Maltempo nel Lazio: allerta arancione per temporali il 10 settembre
Allerta meteo arancione nel Lazio per mercoledì 10 settembre: attesi temporali, nubifragi e vento forte con rischio allagamenti.
Per la giornata di mercoledì 10 settembre 2025, la Protezione civile del Lazio ha emesso un nuovo bollettino che prevede condizioni di maltempo su tutta la regione. L’allerta riguarda tutte le zone di riferimento (A–G) e sarà di livello arancione per temporali.
Possibili nubifragi e raffiche di vento
Secondo le previsioni, il Lazio sarà interessato da piogge intense e diffuse, con la possibilità di nubifragi, grandinate e raffiche di vento particolarmente forti. I fenomeni potrebbero determinare allagamenti improvvisi e altre criticità legate al rischio idrogeologico.
Criticità idrogeologica
Il bollettino prevede anche una criticità gialla per rischio idrogeologico, con attenzione particolare ai territori più esposti ad allagamenti, smottamenti e disagi alla viabilità.
Invito alla prudenza
La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti ufficiali nel corso della giornata.
