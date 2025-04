Mappa della fortuna: quali regioni sono le più fortunate? Campania e Lazio sul podio

Nel corso degli anni la speranza di trionfare al SuperEnalotto si è trasformata in realtà per molte persone. È nata così una rappresentazione geografica delle località italiane dove si sono registrate più vincite nel tempo: una vera e propria “mappa della fortuna”, che traccia una panoramica interessante sulle regioni più baciate dalla dea bendata. Sebbene possa interessare agli amanti di statistiche e dati, però, questa cartina ha solo valore di curiosità: va chiarito infatti che le vincite rimangono totalmente casuali e non esiste alcuna probabilità maggiorata in certe zone rispetto ad altre.

Guida al SuperEnalotto: come funziona il sogno che unisce gli italiani

Il meccanismo del SuperEnalotto è abbastanza semplice: si tratta di indovinare sei numeri su una schedina che ne contiene 90. Durante ogni appuntamento vengono pescati sei numeri principali, più un “Jolly” e un numero chiamato “Superstar”. Per sbancare il jackpot bisogna indovinare tutti e sei i numeri principali, ma ci sono premi variabili anche per chi ne indovina 5, 4, 3 o addirittura solo 2. Il Jolly entra in gioco per chi fa 5 numeri: indovinando anche il Jolly oltre a questi ultimi si accede ad una vincita più alta, chiamata appunto “5+1”. E poi c’è il Superstar, un numero extra che si può scegliere a parte, con premi dedicati e bonus speciali anche in caso di vincite minori.

Com’è ovvio che sia non esiste una vera e propria strategia per assicurarsi il bottino: tutto si basa sulla casualità e non ci sono trucchi o schemi infallibili. Ogni combinazione ha la stessa probabilità di uscire e, per quanto alcune regioni possano sembrare favorite dalla sorte, si tratta soltanto di statistiche. Dopo ogni nuova estrazione si riparte da zero, con le stesse possibilità per tutti: chiunque, almeno per un secondo, può sperare di riscrivere il proprio futuro. A volte non si vince nulla, altre si portano a casa premi interessanti. Solo in rarissimi casi si entra nella storia.

Le regioni più vincenti secondo la mappa della fortuna: la Campania in testa

Si dice che la fortuna sia cieca, ma a quanto pare in Campania ci vede benissimo: sono ben 19 i jackpot vinti qui, molti dei quali proprio a Napoli. Al secondo posto in questa speciale graduatoria troviamo il Lazio (16 premi milionari), trainato da Roma, che da sola ha centrato 13 jackpot. L’Emilia-Romagna segue con 13 vincite, distribuite tra Bologna, Modena e Ravenna, mentre Puglia e Veneto chiudono la top-5 con rispettivamente 11 e 10 jackpot. Dovessimo tenere conto di questa particolare mappa della fortuna, occhio anche a i siti di casinò online che – in alcuni casi – presentano meccanismi molto simili all’Enalotto.