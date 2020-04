Mese di Maggio 2020: Venerdì alle 7:00 S. Messa in diretta Facebook dalla Madonna delle Grazie

«Si rende noto a tutti i fedeli sorani e non, che, in questo momento di emergenza sanitaria, il tradizionale mese di maggio, grande momento di devozione mariana presso il santuario della Madonna delle Grazie, non verrà celebrato.

Il 1º maggio una Santa Messa verrà celebrata alle ore 7 in diretta facebook sulla pagina della parrocchia (clicca qui), e verrà trasmessa dalla ITR Radio Televisione alle ore 13 sui canali 90 per il Lazio e 94 per l’Abruzzo del digitale terrestre. Gli altri giorni verrà celebrata la Santa Messa alle ore 18 sempre in diretta Facebook su questa pagina.

“Non sarà possibile partecipare stando in chiesa”; coloro che avevano prenotato celebrazioni a suffragio dei propri cari, potranno confermare o spostare la celebrazione chiamando Petricca Enzo 338.4274314».