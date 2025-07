Musica e stelle nella Sora “romana”. successo per il concerto sulla scalinata della Cattedrale

Una serata di grande fascino e partecipazione ha incantato il cuore della città romana. Venerdì 11 luglio, la scalinata della Cattedrale di Santa Maria Assunta si è trasformata in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per il concerto “Il Tango nuevo di Piazzolla e altri”, uno degli eventi di punta della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”, promossa dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa con il contributo della Regione Lazio e il sostegno del Comune di Sora.

Una notte di note e memoria

Nel cuore dell’antica area sacra affacciata sul foro, lo spettacolo ha unito la potenza evocativa del luogo con l’intensità musicale di autori come Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Isaac Albéniz, Ennio Morricone e altri grandi del Novecento. A dare vita a questo viaggio musicale il celebre fisarmonicista Mirco Patarini, accompagnato dal Liri String Quintett sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone.

Un pubblico numeroso ha risposto con entusiasmo, lasciandosi trasportare tra emozioni, virtuosismi e atmosfere sospese, in un crescendo che ha toccato corde profonde.

Voci e visioni dalla scena

A presentare la serata Ilaria Paolisso, mentre l’introduzione è stata affidata a Manuela Cerqua, consigliera delegata ai Servizi culturali del Comune di Sora. «È stata una serata di grande suggestione e partecipazione – ha dichiarato – in cui la musica ha ridato voce a un luogo antico, trasformandolo in palcoscenico condiviso». Cerqua ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, in particolare il Maestro Cedrone, l’Ufficio Cultura del Comune e l’Assessore regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre, per il sostegno mostrato in sede regionale.

Verso il prossimo appuntamento

La rassegna prosegue mercoledì 23 luglio nel chiostro della Biblioteca Comunale, con una serata dedicata alla danza e alla passione del tango. Protagonisti i campioni mondiali Simone Facchini e Gioia Abballe, per un altro momento di arte e bellezza condivisa.

La rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena” è organizzata dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa, con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio della Provincia di Frosinone e il sostegno del Comune di Sora.