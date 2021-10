Nasce il Lazio Club Sora

La passione calcistica di Sora si tinge di bianco-celeste. Da un nutrito numero di tifosi della Lazio è stato costituito il Lazio Club Sora. Il presidente Riccardo Lutrario annuncia prossime iniziative tra cui il Lazio Club Day per la conclusione della campagna tesseramenti e la presentazione del programma per seguire in gruppo, all’olimpico e in trasferta, la prima squadra della Capitale.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno consultare il gruppo Facebook “Lazio Club Sora” oppure inviare una mail a: lazioclubsora@libero.it

Forza Lazio!