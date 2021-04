Nasce un nuovo modello per valorizzare una destinazione turistica: la DMO “Ciociaria – Valle di Comino”

Borghi, parchi e cammini, ruralità e storia millenaria, ma anche buon cibo, forte identità, comunità ospitali e un contatto diretto con la natura. Questo e molto altro è la Valcomino, un territorio di grande potenziale turistico, ancora lontano dai sentieri più battuti e tutto da valorizzare nell’ottica della sostenibilità, meta posta in posizione strategica nel basso Lazio a due passi da Roma e Napoli. Un prodotto turistico poco conosciuto e poco valorizzato che ha visto, nel bando a sostegno delle destinazioni turistiche della Regione Lazio, l’occasione per riunire intorno allo stesso tavolo enti pubblici, enti privati, associazioni, singoli cittadini che mettono nero su bianco un progetto che nasce dalla visione di chi da tempo è attore turistico sul territorio e da chi, almeno una volta, ha trovato nell’intera Valle di Comino il luogo perfetto per una passeggiata, un breve soggiorno, una boccata d’aria pura lontano dal caos della vita quotidiana, ma allo stesso tempo un luogo capace di raccontare cultura, storia e storie.

L’obiettivo è quindi ambizioso: costituire una DMO che vada a gestire i flussi turistici della Valle e a migliorare la qualità dell’offerta turistica puntando tutto sulla rete del territorio. Parlare di turismo in modo innovativo e diverso, introdurre il turismo di comunità, le offerte turistiche basate sulla salute e sul benessere, cercare di allargare l’offerta presente sul territorio per gli amanti dell’outdoor, si può fare creando una governance dal basso, ascoltando tutti e cercare di rendere concrete nel tempo tutte le proposte.

Il bando regionale da adesso la possibilità di iniziare questo percorso e finanzia azioni che permetteranno una prima forte visibilità della Valle e dei prodotti turistici presenti. Tanti sono gli enti che hanno avanzato la richiesta di far parte di questo progetto, tante le associazioni che hanno messo a disposizione le loro capacità e la loro voglia di raccontare il territorio per trasmettere al visitatore la sensazione di essere arrivato in un posto unico in Italia. L’entusiasmo che si percepisce intorno all’iniziativa è tanto ed è la testimonianza di quanto attaccamento c’è per questi luoghi. Ribadiamo l’appello a tutti i comuni della Valle di Comino e a quelli limitrofi, agli enti sovracomunali, alle associazioni a sfondo turistico, agli operatori del settore, ad unirsi in un unico progetto che sia calato a 360° su tutto il territorio, da costruire nel tempo e portare insieme sul mercato turistico, nazionale ed internazionale, un prodotto nuovo, al passo con i tempi in un’ottica di sostenibilità economica, ecologica e sociale.

Fino al 30 aprile sarà possibile inviare la propria richiesta di partecipazione alla DMO dmocominoliri@gmail.com e iniziare a dare valore a ciò che troppo spesso diamo per scontato: le nostre radici, la Valcomino.