Nunzia Catalfo: «La Rinascente resta a Palermo. Salvi 100 posti di lavoro»

Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha annunciato il lieto fine per una vicenda economicamente e socialmente molto rilevante: «La Rinascente resterà a Palermo per i prossimi 9 anni. In questo modo, viene garantita la continuità occupazionale a oltre 100 fra lavoratrici e lavoratori e una sicurezza economica ad altrettante famiglie. Un risultato reso possibile anche grazie al ruolo svolto dal Ministero del Lavoro, in prima linea insieme al sindaco Orlando e all’assessora Marano nella trattativa fra la società e i proprietari dell’immobile di via Roma che si è conclusa positivamente. Nel delicato momento storico che l’Italia sta attraversando, questo è un segnale molto importante per una delle principali città del Mezzogiorno e, più in generale, per tutta la Sicilia».