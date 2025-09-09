A distanza di sedici anni dall’avvio dell’iter, arrivano conferme sulla ripresa dei lavori per il completamento della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora. Lo stabile, situato in via Emilio Zincone (zona Cattedrale), sarà interessato da un ulteriore intervento finanziato con fondi ministeriali.

I finanziamenti

Dopo un primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per la riduzione del rischio sismico dell’edificio, per un importo di oltre 400 mila euro, il Ministero dell’Interno ha stanziato nuove risorse. La convenzione siglata il 2 maggio 2025 tra il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e il Dipartimento della pubblica sicurezza prevede un investimento aggiuntivo di circa 1 milione e 250 mila euro, per un totale di 1,5 milioni destinati all’ultimazione del cantiere.

Il ringraziamento delle sigle sindacali

Il sindacato UILPOLIZIA – nella persona del segferario Norberto Scala – ha espresso soddisfazione per la notizia, sottolineando come l’intervento permetterà finalmente agli agenti di Sora di lavorare in una sede adeguata e funzionale. Nel comunicato diffuso si legge un ringraziamento al sindaco Luca Di Stefano, al questore di Frosinone Ernesto Liguori e al prefetto di Frosinone, per l’attenzione rivolta alla vicenda. «L’obiettivo – si sottolinea – è garantire agli operatori una collocazione dignitosa e al cittadino un servizio più efficiente».