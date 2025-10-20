Pallavolo Serie B maschile, 2a giornata: Globo Bpf Sora sconfitta. Sabato 25 l’occasione per il riscatto

Serie B maschile, seconda giornata: Globo Sora ancora sconfitta. Bisogna reagire subito.

La seconda giornata del Girone F di Serie B maschile non ha riservato sorprese positive per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, sconfitta in casa per 0-3 dall’Armundia Virtus Roma (19-25, 14-25, 19-25). Per i bianconeri, ancora fermi a zero punti, si tratta del secondo stop consecutivo in altrettante giornate. Una gara mai realmente in equilibrio, con la formazione romana capace di imporsi in tutti i parziali grazie a una maggiore efficacia al servizio e in attacco, mentre i ragazzi di coach Colucci hanno faticato a trovare continuità e ritmo.

Serve una reazione immediata

Il campionato è appena iniziato, ma il doppio passo falso iniziale impone una riflessione. La Globo Sora è attesa ora da una pronta reazione per risalire la classifica e ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni. La crescita del gruppo passa dalla capacità di mantenere lucidità nei momenti chiave e di alzare il livello della fase offensiva.

I risultati della giornata (fonte Federvolley.it)

Globo Banca Pop. Frusinate Sora – Armundia Virtus Roma 0-3 (19-25, 14-25, 19-25)

CDP Fenice Roma – DeepInclusion Vega Volley 0-3 (16-25, 18-25, 21-25)

Marino Pallavolo – NaturEnergy Anguillara 1-3 (23-25, 25-15, 11-25, 22-25)

Annalisa Volley San Marzano – Bava Opportunity Rioneterra 3-2 (21-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-11)

Romeo Volley Meta – Roma 7 Volley 3-1 (23-25, 25-14, 25-18, 25-22)

S.S. Lazio Pallavolo – Rigenera Tya Marigliano 2-3 (25-16, 19-25, 20-25, 25-19, 10-15)

BCC C. Albani Genzano – Elisa V. Pomigliano 3-2 (20-25, 25-18, 19-25, 25-13, 15-12)

La classifica dopo due giornate

Armundia Virtus Roma, DeepInclusion Vega Volley, Romeo Volley Meta e BCC Albani Genzano 6 punti

Bava Opportunity Rioneterra, Elisa V. Pomigliano 4

NaturEnergy Anguillara 3

Annalisa Volley San Marzano 3

Roma 7 Volley 2

Rigenera Tya Marigliano 2

S.S. Lazio Pallavolo 1951 1

Marino Pallavolo 0

Globo Banca Pop. Frusinate Sora 0

CDP Fenice Roma 0

Il prossimo turno

Nel terzo turno, in programma il 25 e 26 ottobre, la Globo Sora potrà sfruttare un impegno sulla carta alla portata: al PalaPanico giungerà infatti il Marino, squadra che fa parte, insieme a quella sorana, del terzetto ancora a zero punti. Un’occasione da non fallire per muovere la classifica e dimostrare carattere.