Per la Gioventù di Sora presenta il “CV Day”

Per la Gioventù di Sora è lieta di annunciare un importante incontro aperto a tutti i cittadini interessati a migliorare le proprie competenze nel mondo del lavoro. L’associazione ha organizzato un evento dedicato alla costruzione del Curriculum Vitae e alle strategie per affrontare con successo i colloqui di lavoro.

L’incontro, parte della serie di iniziative organizzate grazie alla vittoria del bando VitaminaG, nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, sarà tenuto da un esperto di HR recruiting, che fornirà preziosi consigli e indicazioni pratiche su come strutturare un CV efficace e professionale, oltre a suggerimenti su come prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro.

Dettagli dell’Evento:

Titolo: CV Day: dalla costruzione del Curriculum Vitae e preparazione ai colloqui di lavoro

Organizzatore: Per la Gioventù di Sora

Data: Sabato 9 Marzo

Ora: 10:00

Luogo: Sala Riunioni del CowoSJ 3.0 (all’interno della Biblioteca Comunale di Sora)

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze nel mondo del lavoro e acquisire gli strumenti necessari per avere successo nella ricerca di un impiego. L’evento è aperto a tutti, senza limiti di età o background professionale.

Per ulteriori informazioni, potete contattare l’associazione Per la Gioventù di Sora all’indirizzo email info@perlagioventudisora.it o telefonicamente al 331/2833588. Vi aspettiamo numerosi per un’esperienza formativa e stimolante!

Associazione “Per la Gioventù di Sora”