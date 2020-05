PESCOSOLIDO – Domenica 24 Maggio grande appuntamento con il “Nenz Space Music”

Tutto pronto per il “Nenz Space Music”, un evento musicale che si terrà Domenica 24 a Pescosolido presso il parco pubblico “Colle San Giovanni”, meglio conosciuto come “Nenz Cort” da cui prende spunto il nome dell’evento. In occasione della chiusura della fase 2 del lockdown, alcuni ragazzi del paese hanno unito le forze ed hanno organizzato un evento unico nel suo genere, sia per l’originalità, sia per il periodo critico che si sta attraversando ma soprattutto per la location in cui si svolgerà.

Una terrazza magnifica che si affaccia sulla valle del Liri da un lato, il paese dall’altro e l’Abruzzo e Campoli Appennino a far da contorno. La cerimonia avrà inizio alle ore 17.00 con l’intervento di alcune autorità locali e ospiti di rilievo e dopo l’immancabile inno di Mameli, il DJ Alex Pagliaroli, insieme al vocalist Andrea Cianfarani, daranno vita ad uno spettacolo unico che farà ballare l’intera comunità di Pescosolido e anche i molti amici vicini e lontani che avranno la possibilità di seguire in diretta sulle pagine facebook degli organizzatori le due ore di musica che faranno da sottofondo a immagini mozzafiato del paese e dell’intero territorio circostante.

Una sorta di spot pubblicitario per il paese che grazie alla potenza dei social, avrà sicuramente un bel riscontro. Questa idea è nata proprio dal DJ Alessandro che dopo aver ricevuto il pieno supporto di Andrea Cianfarani della Ribbon Party Planners, gli amici della White Allestimenti e degli amministratori della pagina facebook del paese Paolo Corsetti e Antonello Carinci, si è subito attivato per la realizzazione del virtual party che vedrà anche l’intervento in diretta di alcuni personaggi della musica nazionale e internazionale. Sarà anche un’occasione per riproporre il primo singolo di Andrea Cianfarani “Viva l’Italia” inciso in questo periodo d’emergenza e che ha riscosso un grande successo.

“E’ importante rimarcare la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale – esordisce Alessandro Pagliaroli – che con entusiasmo, ha appoggiato l’evento mettendosi a completa disposizione. Con i miei amici e collaboratori, abbiamo deciso di regalare questa giornata particolare al nostro paese che, siamo sicuri, parteciperà con entusiasmo ma soprattutto con la massima compostezza visto che le restrizioni ancora in atto, non permetteranno a nessuno di recarsi sul luogo dell’evento».