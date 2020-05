Pioggia di euro per Arpino: Mauro Rea ringrazia Battisti e De Angelis

Corre l’obbligo, mio personale e del circolo del PD di Arpino che rappresento, di ringraziare i nostri rappresentanti alla regione Lazio e all’ASI nelle persone del Presidente del consiglio regionale MAURO BUSCHINI, del consigliere regionale Sara Battisti e del presidente ASI Francesco De Angelis. È bene ricordare che al Comune di Arpino dalla regione Lazio è stato attribuito una somma di 28.000 euro per assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza COVID 19, contributo che unito ai 51.000 euro della protezione civile ha permesso a molte famiglie di usufruire di buoni spesa da utilizzare per acquisto di cibo e prodotti di prima necessità.

In questi giorni è partito anche il bando “NESSUNO ESCLUSO” che prevede contributi economici a colf e badanti, ai riders, ai disoccupati e sospesi dal lavoro e ai studenti privi di strumenti e mezzi di connettività internet. Le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate tramite la piattaforma telematica GENERAZIONEMERGENZA.LAZIODISCO.IT

Approvato inoltre, sempre dalla regione Lazio un pacchetto di misure urgenti per contrastare l’usura. Previsti contributi a fondo perduto per famiglie e imprese. Ottenuto un finanziamento importantissimo di 1.050.000 di euro ricevuto sempre dalla regione Lazio tramite convenzione fra il consorzio ASI e ASTRAL per la costruzione di una nuova arteria nella zona industriale della nostra città e che farà da volano per le aziende e attività commerciali esistenti o emergenti. Questo finanziamento unitamente al grandissimo risultato della fermata TAV a Frosinone sicuramente avrà ricadute sull’economia locale e quindi su tutto il sistema produttivo e ricettivo con prospettive occupazionali interessanti .

Molto ancora bisogna fare ma con il lavoro costante e l’attenzione sempre puntuale sui problemi del territorio sicuramente si raggiungeranno importanti risultati. I componenti del direttivo del circolo PD di Arpino sono a disposizione di tutti i cittadini per fornire chiarimenti e supporto per la compilazione delle domande per l’accesso ai vari contributi regionali. Chi è interessato potrà contattarci tramite messaggio sulla pagina FB e INSTAGRAM di PD ARPINO.

È quanto dichiara in una nota stampa il segretario del circolo PD “Giampaolo Palma” di Arpino, Mauro Rea