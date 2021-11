POGGIBONSI – Al meeting di nuoto “Trofeo Extremo” brilla la Sportfly di Sora

Grandi risultati nella due giorni di gare nel Trofeo Extremo 2021 tenutosi a Poggibonsi in Toscana, riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti. Il Meeting, uno dei più importanti del centro Italia e che normalmente segna l’avvio delle competizioni federali, ha visto la partecipazione di numerose ed importanti società toscane e umbre. A rappresentare il Lazio c’era la sola società volsca che ha fornito una prova maiuscola in tutte le discipline.

Tanti podi e piazzamenti che hanno galvanizzato i numerosi accompagnatori che avevano sostenuto un lungo viaggio pur di non far mancare il proprio sostegno agli atleti in gara. Nel pomeriggio del 30 è scesa in vasca la categoria Esordienti A M+F e già da subito si è capito che gli “Orange” erano in gran forma grazie al 1° posto di Macchia Luca e al 3° di Ruzza Alessio nei 50mt Stile Libero. A suggellare il predominio volsco anche il 5° posto di Franzese Salvatore, il 6° di Faberi Gianfilippo e l’8° di Quattrociocchi Cristian.

Altro trionfo nei 200mt stile libero M con un fantastico 1° posto di Scarcia Francesco che è andato vicinissimo al suo primato con 2’28”.75. Il forte nuotatore sorano si è confermato anche nei 100 mt Stile Libero con un ottimo 2° posto (1’06”.88).

A completare le batterie Maschi il 3° posto di Caldaroni Diego nei 50mt Rana, il 2° posto di Protani Francesco nei 50mt Dorso (5° Faberi, 6° Franzese e 8° Tatangelo Emiliano). Ottimo 4° posto poi di Macchia Luca nei 50mt Farfalla (7° Ruzza Alessio).

Sempre negli Esordienti A ma questa volta femmine, 2° posto di Falluto Francesca nei 50 mt Dorso (38”.17) e 4° di Vassallo Chiara (38”72). Da segnalare il 5° posto di Scotto di Covella Noemi nei 200 mt stile libero, il 4° di Falluto Francesca nei 100 mt dorso ed il 6° posto di Bastardi Eleonora nei 50 mt Stile libero.

Altra pioggia di medaglie nella giornata di domenica 1 novembre. Questa volta a scendere in acqua le categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti M+F.

Subito in acqua le ragazze con una maiuscola prestazione di Santonastaso Erica nei 50 mt Stile libero che le è valso il 2° posto. Brave anche Venditti Viola 9° e Socci Marianna 11°. Nei 50 mt dorso altro podio con Di Bartolomeo Livia (2° con 34”81).

A seguire i maschi con uno strepitoso 1° posto del primatista sorano Di Carlo Stefano nei 100 mt Stile libero (ad un soffio dal tempo qualifica per i criteria di Riccione ) che ha bissato con un 2° posto nei 50 stile. Uno grandissimo Guglietti Matteo si conferma specialista nella Rana con una favolosa doppietta ( 2° nei 100 mt con 1’10”25 e 3° nei 50 mt).

A completare i podi il 2° posto di Capaldi Gabriele nei 100mt dorso, il 3° posto di Cicchini Ilaria nei 50 stile libero J. Chiudono questa fantastica due giorni il 4° posto di Busca Asia nei 50 mt farfalla J , il 5° posto di Ruzza Andrea nei 50 farfalla R e l’8 posto di De Ciantis Nicole nei 50 stile libero Assoluti.

Soddisfattissimo l’allenatore Franco Camastro che ha accompagnato dal bordo vasca gli atleti e non ha mai fatto mancare loro i giusti suggerimenti. ” le prestazioni dei ragazzi sono state confortanti ed in linea con il lavoro finora svolto in piscina a Sora. Siamo all’inizio della stagione e cercavo le giuste risposte che sono puntualmente arrivate”.

Prossimo appuntamento con le qualificazioni dei campionati regionali.