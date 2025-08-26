Posta Fibreno, a settembre il corso micologico per il rilascio dell’attestato regionale
Corso gratuito di formazione micologica a Posta Fibreno, a settembre cinque lezioni con esperti per ottenere l’attestato necessario alla raccolta dei funghi nel Lazio.
Torna anche quest’anno il corso di formazione micologica valido per ottenere l’attestato di frequenza richiesto dalla normativa regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei (L.R. Lazio 5 agosto 1998 n. 32 e successive modifiche).
Organizzazione e programma
L’iniziativa è promossa dalla Riserva naturale lago di Posta Fibreno in collaborazione con l’Ispettorato micologico di Frosinone e prevede un ciclo di cinque lezioni per un totale di 14 ore complessive, affidate a esperti micologi.
Le lezioni frontali si terranno presso la sede della Riserva in contrada Carpello snc a Posta Fibreno nelle seguenti date:
4, 5, 11 e 12 settembre 2025 dalle ore 17:30 alle 20:00
13 settembre 2025 dalle ore 9:00 alle 13:00
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Gli interessati possono manifestare la propria adesione contattando i numeri 0776/888021 o 331/6728772.
