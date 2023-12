Posta Fibreno: “Un Lago di Presepi”

Giunto alla sua ottava edizione, l’evento, organizzato dal Comune di Posta Fibreno e dalla Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, in collaborazione con AssoScuba, vedrà la presenza di associazioni di subacquei provenienti dal Lazio, dalla Campania e dalla Puglia, che posizioneranno nel lago i presepi da loro precedentemente realizzati, in materiali non inquinanti e idonei alla permanenza in acqua.

I presepi saranno esposti sulle sponde del lago dalle ore 10:00 alle ore 13:00, poi, dopo essere stati benedetti dal parroco, saranno posizionati su piattaforme subacquee precedentemente disposte, dove resteranno fino al 7 gennaio 2024. Vi aspettiamo alle ore 10:00 in Contrada Carpello, loc. Codigliane, per assistere a questo emozionante evento, unico nel suo genere. Non mancate!