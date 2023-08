“Premio Provincia Creativa”: a Sora ospite Violante Placido

Venerdì 18 agosto 2023, alle ore 18.30, presso il Chiostro del Palazzo della Cultura, Violante Placido sarà ospite per il format “La Ciociaria incontra” che fa tappa a Sora. Lo annunciano il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti. L’evento, che rientra nel programma dell’Estate Sorana 2023, ha il patrocinio del Comune di Sora, della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio. L’attrice riceverà il premio “Provincia Creativa“ a cura dell’Amministrazione Provinciale. A seguire il Concerto d’onore dell’Orchestra da Camera di Frosinone. Presenterà l’evento la giornalista Ilaria Paolisso .

Violante Placido esordisce al cinema nel 1993, recitando accanto al padre Michele Placido. I primi successi arrivano nel 1996 con Jack Frusciante è uscito dal gruppo con Stefano Accorsi. Nel 2002 è nel cast de L’anima gemella, di Sergio Rubini, ruolo per il quale ottiene la candidatura al Nastro d’argento. Riceve anche una candidatura al David di Donatello per Che ne sarà di noi, diretto da Giovanni Veronesi. Tra le altre sue apparizioni di rilievo si ricordano: “La cena per farli conoscere” di Pupi Avati, è Moana Pozzi nella serie omonima di Sky, e la fata turchina nel Pinocchio di Alberto Sironi. È presente in pellicole internazionali di spessore: The American con George Clooney, Ghost Rider con Nicolas Cage e Transporter: The Series insieme a Delphine Chanéac.

Violante Placido è anche musicista e cantante, con lo pseudonimo di Viola; tra i suoi album e singoli ha scritto e interpretato il brano Hey Sister, colonna sonora di Cose cattive del film di Simone Gandolfo. Ha collaborato anche con molti artisti del mondo della musica, come: Ermanno Giovanardi, Suzanne Vega e Bugo. Cointinua a dedicarsi a progetti alternativi, ne è l’esempio Revenge Room, un cortometraggio transmediale di Diego Botta.