Previsioni meteo per Giovedì 07 Maggio

È stato divulgato nel pomeriggio di oggi dal Dipartimento di Protezione Civile il consueto bollettino di vigilanza metereologica. Di seguito la descrizione e la localizzazione di eventuali fenomeni significativi o avversi per la giornata di Mercoledì 06 Maggio.

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche; massime in locale sensibile aumento su regioni settentrionali e Marche, ed in locale sensibile diminuzione al Sud.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Molise, regioni meridionali peninsulari e Sicilia orientale, con locali ulteriori rinforzi su Puglia meridionale e settori ionici.

Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e localmente il Tirreno meridionale; dalla sera, tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.