Previsioni Meteo per Sabato 09 Maggio a cura dell’Aeronautica Militare Italiana

Di seguito le previsioni meteo per Sabato 07 Maggio 2020 pubblicate dall’Aeronautica Militare (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica CNMCA, Pratica di Mare – Roma) sul sito www.meteoam.it

Nord:

– annuvolamenti compatti sulle alpi e dalla sera sul ponente ligure con deboli precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi maggiori; nella serata estensione dei fenomeni anche alle zone prealpine e pedemontane occidentali. Velature sul resto del settentrione, piu’ spesse da fine giornata sulle restanti aree centroccidentali.

Centro e Sardegna:

– copertura diffusa già dalla mattinata sull’Isola con deboli, ma estese piogge attese dal tardo pomeriggio;

– velature sulle regioni peninsulari, più consistenti da fine giornata sulle regioni tirreniche, Umbria e zone appenniniche, ma in un contesto generalmente asciutto.

Sud e Sicilia:

– cielo sereno o caratterizzato da passaggi di nubi alte e stratificate; dalle prime ore serali attesa nuvolosità piu’ estesa e consistente sulla Sicilia e sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, ma senza precipitazioni associate.

Temperature:

– minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio centroccidentale, in aumento sul resto del Paese;

– massime in flessione sulla Liguria, in rialzo su Sardegna, entroterra abruzzese e su gran parte del meridione, stazionarie altrove.

Venti:

– moderati meridionali su sardegna nonché lungo le coste occidentali della siciliane;

– generalmente deboli variabili sulle aree alpine e dai quadranti meridionali sul resto del paese, con locali rinforzi sulla Puglia.

Mari:

– molto mossi il tirreno meridionale parte ovest e lo Stretto di Sicilia;

– molto mossi anche il Mare e Canale di Sardegna, ma con moto ondoso in attenuazione;

– mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e quello centrale ad occidente;

– da poco mossi a localmente mossi i restanti bacini.