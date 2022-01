PUNTO FRESCO: sconti fino al 40% sulle grandi marche. Il nuovo volantino

Con PUNTO FRESCO il 2022 inizia alla grande: Sconti fino al 40% sulle grandi marche. I “supermercati di casa nostra” iniziano il nuovo anno con tante interessanti offerte, a cominciare dai prodotti riportati sulla copertina del nuovo volantino:

Prosciutto di Parma DOP ( -30% ),

), Pasta Fresca Buitoni ( -55% ),

), Latte Granatolo Accadì ( -35% )

) Carta Igienica Scottex (-20%)

Sfogliando le pagine interne troverete tante altre offerte, alcune delle quali riservate ai possessori di “Carta Più”, la carta con la quale il risparmio diventa ancora più consistente. In più, potrete usufruire di un buono sconto di € 5,00 da spendere tra il 9 e il 14 Gennaio (occhio al riquadro in basso a sinistra sulla prima pagina!).

La nuova Promozione resterà in vigore fino al prossimo 19 Gennaio 2022, naturalmente in tutti i punti vendita della catena. Con la fine delle festività natalizie riprendono anche i tradizionali 3 giorni shock, che ci saranno il 17, 18 e 19 Gennaio. Vi ricordiamo, infine, di dare come sempre un’occhiata anche ai prezzi costantemente bassi sui prodotti a marchio CRAI, proposti grazie alla partnership con l’omonimo grande gruppo nazionale.

Punto Fresco vi aspetta: