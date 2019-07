REGIONE LAZIO – Hai tra i 16 e i 18 anni? Allora puoi partire con “Lazio in Tour”!

Hai tra i 16 e i 18 anni? Allora puoi partire con ‘Lazio in Tour’! È il progetto realizzato con Trenitalia e Cotral che, attraverso un’App dedicata, consente ai possessori della LAZIO YOUth CARD di età compresa tra i 16 i 18 anni compiuti di viaggiare per un mese gratis in tutta la regione.

Un’esperienza straordinaria per conoscere il territorio regionale: LAZIO in TOUR 2019 è la seconda edizione dell’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente per 30 giorni di tempo tra il 1 luglio 2019 e il 15 settembre 2019 su tutti gli autobus Cotral e i treni regionali del Lazio di Trenitalia.

Ecco come funziona questa opportunità per i giovani. Per trenta giorni a partire dall’attivazione dell’App “Laziointour”, sviluppata da Laziocrea, i giovani possessori di LAZIO YOUth CARD potranno organizzare il proprio LAZIO in TOUR. L’iniziativa fa parte del più ampio portfolio di oltre 2000 agevolazioni e opportunità uniche di LAZIO YOUth CARD, l’App dedicata ai giovani che vivono nel Lazio.

Qui tutte le info