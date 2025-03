Ridotti i tempi di chiusura della Galleria “Capo di China” sulla superstrada Cassino-Sora

Grazie al costante dialogo e ai ripetuti sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi con Anas e i sindaci del territorio, i tempi di chiusura della Galleria “Capo di China” sulla superstrada Cassino-Sora subiranno una drastica riduzione. Inizialmente previsti per circa 18 mesi, i lavori si concluderanno invece in soli 3 mesi.

Interventi e misure adottate

L’opera di manutenzione straordinaria è necessaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria e il miglioramento del drenaggio delle acque. Tuttavia, grazie alla disponibilità di Anas e al confronto con i sindaci della zona, è stata individuata una soluzione che limiterà i disagi alla circolazione.

L’appalto è stato affidato a un’azienda specializzata che opererà con due squadre attive 7 giorni su 7, garantendo così un’accelerazione dei lavori e la loro conclusione in tempi ridotti.

Dichiarazioni istituzionali

«Si tratta di un risultato importante per il territorio che permette di garantire la sicurezza stradale senza arrecare un disagio prolungato ai cittadini. Ringrazio Anas per la collaborazione, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano per aver promosso questo fondamentale incontro presso il Consiglio Provinciale di Frosinone, e i sindaci della Valle di Comino per aver dimostrato compattezza amministrativa al di là delle appartenenze politiche, nell’interesse della comunità», ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore alla Protezione Civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio.

