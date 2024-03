“Roast Beef”, il nuovo video di JB alias Giovanbattista Signore, prodotto da Giuseppe Cirelli

Il video è stato diretto e realizzato da Giuseppe Cirelli. Roast Beef è un singolo pubblicato da più di un anno e prodotto da Reynar Blume, la scelta di uscire dopo tutto questo tempo è legata ai progetti di JB, che lo vedranno protagonista di numerosi brani e video , tra cui un EP in collaborazione con il rapper Jkerr e un progetto sociale finanziato dal Ministero della Difesa e realizzato in una Comunità alternativa al Carcere minorile ,che situa nel nostro territorio, comprende un brano ed un video realizzato dai Ragazzi della comunità.

JB, nome d’arte Giovanbattista Signore, è un rapper italiano nato ad Arpino (Fr) il 9 settembre 1992 e attualmente residente a Sora in provincia di FR . Muove i primi passi nel circuito rap sin dai primi anni della sua adolescenza, arrivando sul suo primo palco a 17 anni al fianco del Truceklan a Sora, in occasione del festival Street Sign.

Nel 2011 ha inciso il suo primo mixtape “A Testa Alta” e nel 2012 fonda la crew “Segnali di Fumo”, con cui si esibirà per un lungo periodo nel territorio del basso Lazio. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo EP “Stato Io”. Successivamente è entrato a far parte della crew RapPirata, dopo aver maturato uno stretto rapporto con il rapper Fabiano Ballarin alias Inoki; questo gli ha permesso di girare l’Italia facendo da spalla con la crew Rap Pirata ad Inoki in diversi live: tra questi, l’apertura del concerto degli Onyx (storico gruppo americano) nell’estate del 2018 in occasione del Resta in festa, festival a Palazzolo sull’Oglio (BO).Nel 2018 ha dato vita al nuovo album “Attitudine” prodotto da Giallo con al suo fianco Inoki Ness,Chiky Realeza, Zinghero, Chapo, Darn Mc, DJ Fresella e la crew SDF.

Sempre attivo nell’organizzazione di eventi a sfondo sociale e underground urban nel 2018 Jb è stato anche direttore artistico per un noto circolo culturale della città di Sora. A fine luglio 2019 la pubblicazione del singolo “Ragazzi di provincia” in collaborazione con FunkyMan, produttorecatanese celebre per i suoi lavori con L’Elfo. L’ultimo video-clip dell’artista risale al 26 ottobre 2020 con la pubblicazione di Macelleria, un brano che ancora una volta racconta il sub-strato della realtà che lo circonda.

Il nuovo singolo è già online e ascoltabile su Spotify mentre il video su Youtube.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO