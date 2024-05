Roma: Flaviano Bastardi e la Sportfly premiati nella Sala d’Onore del CONI

Come riportato nel comunicato divulgato dalla SSD Sportfly. «Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malago’, del Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas Andrea Pantano, del Presidente del Comitato Regione Lazio Libertas Enzo Corso, del Consigliere di Sport e Salute Fabio Caiazzo e, in rappresentanza della politica, dell’ex Premier Giuseppe Conte, si sono svolte le premiazioni delle figure che si sono maggiormente distinte nella regione nei vari ambiti sportivi e dirigenziali. Per la nostra società sono arrivati ben 4 riconoscimenti ad iniziare da quello alla carriera al nostro fondatore Flaviano Bastardi, con la seguente motivazione: “ Una vita dedicata allo sport, prima da atleta poi dirigente. Nel 1969 realizza il primo circolo sportivo del territorio. Grazie alle sue strutture polivalenti, ha permesso la pratica sportiva ad intere generazioni di atleti e semplici amatori “. Altri riconoscimenti sono andati al tecnico Ivano Battista, premiato per essersi dedicato “con passione e professionalità all’insegnamento del nuoto e alla formazione di nuovi istruttori”, al campione italiano di Sanda Nicolò Vona e al Campione Regionale di Nuoto Alessio Ruzza. L’intero staff Sportfly è orgoglioso di questi riconoscimenti, che rendono onore a tutto il lavoro svolto per il nostro territorio in oltre 55 anni di attività».